تايوان تؤكد أنها لن تلجأ إلى خيار المواجهة مع الصين

ردت تايوان، على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينجن في مؤتمر الحزب الشيوعي، بأن بلاده مستعدة لاستخدام القوة لإعادة الجزيرة إلى سيطرة بكين، قائلة إنها لن تلجأ إلى خيار المواجهة.



وأضاف متحدث باسم رئيسة تايوان، تساي إينج وين: "المواجهة بالتأكيد ليست خيارا لأي من الجانبين"، مشيرا إلى أن تايوان مازالت دولة ذات سيادة ومستقلة.



وكان الرئيس الصيني، قد أعلن في وقت سابق أن النزاع بشأن تايوان "شأن صيني"، وأكد مجددا استعداد بكين لاستخدام القوة لمنع استقلال الجزيرة التي تخضع لحكم ديمقراطي.



وأكد شي، مجددا اليوم الأحد، في بكين التزام الصين بالسيطرة على تايوان، في خطاب استمر حوالي ساعتين في معرض افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يعقد مرتين في العقد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.