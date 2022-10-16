تأجيل محاكمة زوج عروس الإسماعيلية إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري

أجلت محكمة الجنح الجزئية بالإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر حسن نصار، محاكمة عبدالله أحمد زوج عروس الإسماعيلية إلى جلسة ٢٣ أكتوبر الجاري؛ لإطلاع الدفاع على أوراق القضية مع استمرار حبس المتهم.

وبدأت المحكمة النظر في أولى جلسات محاكمة عبدالله أحمد زوج عروس الإسماعيلية والذى يحاكم بتهمة التعدي بالضرب المتكرر على زوجته واحتجازها بالمنزل لمدة أسبوعين.

بدأت وقائع الجلسة بحضور المتهم في قاعة المحكمة وحضور أسرته.

وطلب دفاع المتهم منحه فرصة للإطلاع على أوراق القضية فيما طلب أشرف ثابت محامي الزوجة عرضها على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

وأحالت النيابة العامة، المتهم للمحاكمة فى الواقعة بعد البلاغ الذى تقدمت به الزوجة مها محمد، وأكدت النيابة في بيانها أن المتهم احتجز زوجته بمسكن أحد ذويه وقيد حريتها وأحدث عمدا إصابات في جسدها، وبسؤال والد المجنى عليها، شهد باستغاثة نجلته به فور وصوله لمسكنها والكائن به مسكن شقيق زوجها، وخرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.

وتقدمت مهما محمد، عروس الإسماعيلية والتى سبق تعدى زوجها عليها بالضرب خلال زفافها، ببلاغ ضد زوجها وحررته بقسم ثان الإسماعيلية بعد نحو 8 أشهر من الزواج، اتهمته بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بشكل متكرر منذ زواجهما ما تسبب في إصابتها بجروح وكدمات بالغة في جسدها ونزيف فى العين.

وانتشر فيديو على موقع "فيسبوك" قبل 8 أشهر رصد واقعة ضرب العريس والذى يعمل بائع فاكهة على عروسه أثناء خروجها من مركز التجميل بشارع السلطان حسين بمدينة الإسماعيلية.

وأثار الفيديو استياء رواد الموقع بسبب وحشية اعتداء العريس على زوجته والتعدى عليها بالضرب المبرح وإصابتها بجروح ومحاولة إدخالها سيارة الزفاف بالقوة، لكن العروس أتمت مراسم حفل الزفاف بعد التراضي بينهما.