4 سفن محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا إلى دول إفريقية وأوروبية

قال المتحدث بإسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا سيرهي براتشوك، إن أربع سفن محملة بمنتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية إلى دول في إفريقيا وأوروبا.

وأوضح براتشوك -في بيان أوردته وكالة أنباء (أوكرين فورم) الأوكرانية- "غادرت اليوم الأحد الموافق 16 أكتوبر، أربع سفن تحمل على متنها 140 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر موانئ أوديسا وبيفديني، إلى دول في إفريقيا وأوروبا".

وأشار المتحدث باسم الإدارة العسكرية في أوديسا إلى أن واحدة من السفن تحمل على متنها 53 ألف طن من القمح إلى كينيا، وتعد هذه هي ثاني أكبر شحنة يتم إرسالها لكينيا.

ومنذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، تضررت صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، بشكل كبير، وأدى انقطاع الإمدادات إلى زيادة أسعار السلع المرتفعة أصلا وساهم في أزمة الغذاء العالمية.. وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الأزمة.. وتعد روسيا وأوكرانيا سلة خبز العالم، إذ تصدران معا نحو 28 في المائة من إمدادات القمح العالمية..

وميدانيا، أعلنت سلطات مدينة دونيتسك إصابة أربع مدنيين بقصف أوكراني استهدف مقر للإدارة المحلية في المدينة.. وقال عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الأوكرانية استهدفت وسط المدينة بثلاثة صواريخ من طراز هيمارس الأمريكية".

وذكرت السلطات المحلية في "دونيتسك" أن قوات كييف استهدفت عدة مناطق سكنية في أنحاء المدينة بقذائف مدفعية، مما أسفر عن مقتل مدني.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات مقاطعة بيلجورود الروسية إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة قصف أوكراني استهدف المدينة الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد فتحت قضية جنائية بشأن مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين بإطلاق نار في ساحة للتدريب في مقاطعة بيلغورود.