نائب اتحاد منتجي الدواجن: أزمة الأعلاف سبب اللجوء إلى إعدام الكتاكيت

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه يتم إعدام الكتاكيت بسبب أزمة الأعلاف الناتجة عن عدم الإفراج عن الذرة والصويا من الموانئ.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن عدم الإفراج عن سببه عدم الحصول على الإفراجات البنكية منذ أكثر من شهرين، لافتا إلى توقف العمل في بعض المصانع والمزارع.

وأشار إلى أن الاتحاد طالب على مدار الفترات الماضية، بالإفراج عن الأعلاف.

وأوضح أنه تلقى اتصالا من السيد القصير وزير الزراعة، بشأن عقد اجتماع عاجل اليوم الأحد لحل الأزمة.

وأكد أنه إذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك، سيحدث نقص في إنتاج الدواجن والبيض، كما سيصعب السيطرة على أسعارها المرتفعة.

وأشار إلى أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من إنتاج الدواجن، إذ يتم إنتاج يوميا ما يقرب من أربعة ملايين دجاجة، و400 مليون بيضة.

ولفت إلى أن الست السنوات الماضية شهدت زيادة في الإنتاج بنسبة 60%، وبذلك تُعد مصر صاحبة الريادة في إنتاج الدواجن والبيض في الوطن العربي، ورغم ذلك تستهدف الدولة زيادة الإنتاج خلال 2030 بنسبة 100%.