ترامب: يمكنني بسهولة أن أكون رئيسا لوزراء إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "يمكن أن يكون بسهولة" رئيسا لوزراء إسرائيل، وذلك في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، والذي قال فيه أيضا إن اليهود في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا أكثر تقديرا لما فعله من أجل إسرائيل.

وبحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، ليس من الواضح ما الذي دفع ترامب إلى الإدلاء بهذه التصريحات، لكنها تكرر تعليقات مماثلة أدلى بها الرئيس السابق حول اليهود الأمريكيين منذ انتخابه في عام 2016.

وكتب ترامب في منشوره: "لم يفعل أي رئيس لإسرائيل أكثر مني".

وأضاف: "ومع ذلك ومن المدهش إلى حد ما أن الإنجيليين الرائعين لدينا أكثر تقديرا لهذا من أصحاب الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة".

وتابع: "أولئك الذين يعيشون في إسرائيل، على الرغم من ذلك، هم قصة مختلفة.. أعلى نسبة تأييد في العالم ، يمكن أن أكون بسهولة رئيسا للوزراء!".

واستطرد: "يجب على يهود الولايات المتحدة توحيد جهودهم وتقدير ما لديهم في إسرائيل قبل فوات الأوان!".

وكان ترامب قال في عام 2021، خلال مقابلة مع أكسيوس، إن اليهود الأمريكيين غير الأرثوذكس "لم يعودوا يحبون إسرائيل" وادعى أن "المسيحيين الإنجيليين يحبون إسرائيل أكثر من اليهود في هذا البلد".