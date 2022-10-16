الرئيس السيسي يؤكد التزام مصر بتسوية قضية سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطرف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التزام مصر ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية "سد النهضة" على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعو المجتمع الدولي، لتعظيم وتضافر الجهود، من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه التي انطلقت مساء اليوم الأحد تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي" وتعقد تحت رعايته.

وقال الرئيس السيسي "إن مصر كانت مصر دومًا في تعاملها مع نهر النيل، رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور، بغرض تجنب التسبب في ضرر، في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد".

وأضاف الرئيس "إن موقف مصر ينطلق من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار، وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في إفريقيا، كما ينطلق موقف مصر أيضًا، من كونها تتشارك ذات المسعى للتنمية، مع مختلف الدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية، قد تنجم عن مشروع تنموي في دول نامية، تتأثر بها دولة نامية أخرى، وتؤذيها على نحو، لا يمكن احتواؤه".

وتابع الرئيس: "نحن نحلم بالسعي المشترك، لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم".

وأكد الرئيس السيسي أن رؤيتنا الراسخة، هي العمل معًا، بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلًا من التنافس والتناحر، الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر، وعدم الاستقرار، مضيفا "أنه إدراكًا منا لخطورة هذه القضية، وانطلاقًا من أهميتها الوجودية لنا فإن مصر تجدد التزامها، ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف وتدعو المجتمع الدولي، لتعظيم وتضافر الجهود، من أجل تحقيق هذا الهدف العادل".