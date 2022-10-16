قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، بشكل ملحوظ خلال فترات الليل والصباح الباكر نتيجة التقلبات الجوية السريعة.

وأضافت خلال هاتفية مع برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "cbc"، مساء السبت، أنه من الضروري ارتداء الملابس الخريفية وزيادة قطع الملابس لطلاب المدارس، وارتداء الجاكت ليلا.

وأضافت أن مساء السبت، شهد حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار؛ بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط، ومنخفض جوي بطبقات الجو العليا، بدأ بغرب البلاد نواحي مطروح والسلوم، وتقدم خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق مثل مطروح والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ومن المتوقع أن تمتد إلى مناطق جنوب الوجه البحري الغربية، المنوفية، الشرقية، وتتقدم مع مرور الوقت نحو القاهرة الكبرى، وبعض مناطق شمال الصعيد.

ولفتت إلى استمرار فرص هطول الأمطار حتى فترات الصباح، بأشكال متفاوتة من منطقة لأخرى، وتنحصر مع تقدم ساعات النهار، على السواحل الشمالية، ومحافظات شمال الوجه البحري، مؤكدة استمرار حالة الطقس المتقلبة حتى يوم الاثنين المقبل.