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غدا.. فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية في تونس

تونس - أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 7:15 م | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 7:15 م

تشهد تونس غدا الإثنين انطلاق مرحلة فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، ويستمر قبول أوارق المرشحين حتى 24 أكتوبر الجاري.

وينص القانون الانتخابي الجديد في تونس على أن التصويت في الانتخابات التشريعية، يكون على الأفراد في جولة واحدة أو جولتين عند الضرورة، وذلك في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس "نواب الشعب" من 217 إلى 161 مقعدا، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية (161 دائرة).

وكانت هيئة الانتخابات التونسية قد أصدرت في 20 سبتمبر الماضي بيانًا تفصيلياً بشأن الانتخابات التشريعية، حيث تنطلق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر المقبل وحتى 15 ديسمبر، على أن يكون الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، والاقتراع في 17 ديسمبر، فيما تعلن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023، بعد الانتهاء من النظر في الطعون.

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