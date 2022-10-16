الرعاية الصحية: أكثر من نصف مليون خدمة طبية برمد بورسعيد منذ إطلاق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة

هيئة الرعاية الصحية: 12 ألف عملية جراحية بمستشفى الرمد على يد نخبة من أمهر الاستشاريين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية من خلال مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، أول مستشفى رمد حكومي حاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا، وذلك منذ بدء اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في يوليو 2019، وحتى الآن.



وأوضحت الهيئة، تم تقديم أكثر من 280 ألف خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية بمستشفى الرمد، والتي تضم عيادات (الرمد العام، القرنية، الشبكية، المياه البيضاء، الليزر «علاجى، تجميلى» أرجون ليزر ، باج ليزر، عيادة الجلوكوما، التجميل، الحول، باطنة ( للفحص ماقبل إجراء العمليات)، التخدير ( للفحص ما قبل إجراء العمليات).



وتابعت الهيئة : تعمل عيادة الطواريء بمستشفى الرمد بورسعيد على مدار 24 ساعة، وقدمت أكثر من 25 ألف حالة رمد طارئة، كما تستقبل المستشفى كافة الإحالات من المراكز والوحدات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، للكشف عن أمراض العيون وتقدم الفحوصات التشخيصية و الدورية الخاصة بالرمد بأعلى معايير الجودة العالمية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، وتشمل قياس ضغط العين، قياس حدة الإبصار والنظر، سمك القرنية، فحص قاع عين، مقاس العدسة، مجال الإبصار، وغيرها من الفحوصات المعملية والتشخيصية التي تخطت 270 ألف فحص لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



وأشارت الهيئة ، إلى إجراء 12 ألف عملية جراحية بمستشفى الرمد، منذ بدء إنطلاق المنظومة تراوحت حدتها مابين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة، وذلك على يد فريق من أمهر الأطباء والاستشاريين وبمعاونة فرق تمريضية متميزة ومدربعلى أعلى مستوى، ومن أبرز العمليات التى يتم إجراؤها بالمستشفى، إزالة مياه بيضاء بتقنية "فاكو" وزرع عدسة، زرع وترقيع القرنية، عمليات الشبكية من (علاج إنفصال الشبكية ،غسيل وإستئصال الجسم الزجاجى، وإزالة زيت سيليكون )، عمليات الحقن للمواد الكيميائية للعين لتحسين الابصار (إيليا- أوزرديكس- لوسينتس)، إصلاح الحول (الوحشى، والعضلة المائلة ، والعضلة المستقيمة)، تجميل العيون من (إزالة أكياس دهنية متعددة، إزالة الأورام البسيطة).



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جودة الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، مضيفًا أنه تعد مستشفى الرمد الأعلى معدلًا في إجراء عمليات زراعة القرنية، حيث تخطت عدد عمليات زراعة القرنية 170 عملية، لافتًا إلى أن المستشفى يضم أول جهاز أشعة مقطعية بتقنية ال OCT، وأول وحدة متخصصة في علاج الحول بإقليم القناة كله.