أوساط حقوقية تطالب بتحرك عاجل لدعم عمليات انتشال الشهداء من تحت الركام في غزة

طالبت أوساط حقوقية، اليوم الإثنين، بتحرك عاجل لدعم عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المباني السكنية المدمرة في قطاع غزة جراء هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم العاشر.

ويأتي ذلك فيما، أعلن الجهاز المدني الفلسطيني في غزة، أن نحو 1000 فلسطيني لا يزالون عالقين تحت أنقاض الركام ما بين شهداء ومصابين وتتعذر جهود انتشالهم.

وفجر اليوم، أعلن الجهاز، في بيان، استشهاد 6 من عناصره وإصابة آخرين بجروح مختلفة؛ إثر قصف إسرائيلي على مقر المديرية العامة للدفاع المدني في مدينة غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إنه يتوجب توفير الحماية لعمال الإنقاذ في غزة وتزويدهم بالإمكانيات الواجبة لتنفيذ مهامهم بشكل عاجل.

وأفاد محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، بأن الجهاز يواجه شبه انعدام للإمكانيات اللوجستية على رأس ذلك الآليات الثقيلة لانتشال المصابين من تحت الأنقاض.

ونبه إلى أن الجيش الإسرائيلي لجأ الليلة الماضية إلى شن غارات مكثفة في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في إطار ما يمارسه من ضغوط على إدارته للإخلاء.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يتلقى تقارير بأن عدة مستشفيات في قطاع غزة قد تلقّت أوامر بالإخلاء، علما بأن العديد من عمليات الإجلاء هذه ستكون مستحيلة.