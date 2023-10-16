الداخلية الألمانية تدعو الروابط الإسلامية إلى النأي بنفسها عن «عنف» حماس

دعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الروابط الإسلامية في بلادها إلى النأي بنفسها عن "عنف" حركة حماس.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الاثنين:" أنتظر نأيا شديد الوضوح عن إرهاب حماس، ويجب أن يحدث هذا خلال هذه الأيام".

ولفتت فيزر إلى مطالبة مماثلة كانت أعلنت عنها يوم الجمعة الماضي، وقالت فيزر إن من الممكن توقع أن " هؤلاء الذي يمثلون المسلمين سيدلون بتصريحات من هذا القبيل".

وزارت الوزيرة الألمانية اليوم الاثنين دار رعاية نهارية ومدرسة ابتدائية تابعة للجالية اليهودية في فرانكفورت، ووصفت هذه الزيارة بأنها علامة على التضامن، وصرحت بأن حماية المؤسسات اليهودية لها الأولوية القصوى.

وقالت: "يخجلني بشدة أننا نمر بموقف في ألمانيا لا يزال يتعين علينا فيه أن نفرض حراسة شرطية على دور رعاية نهارية للأطفال ومدارس ابتدائية".

من جانبه، قال رئيس الجالية سالومون كورن إن العديد من الأعضاء وكذا الأطفال خائفون وقلقون، وذكر أن 80% من الأطفال لم يتوجهوا إلى دور الرعاية النهارية والمدارس التابعة للجالية يوم الجمعة الماضي عندما دعت حركة حماس الشعوب الإسلامية إلى الخروج إلى الشوارع في هذا اليوم لتأييدها.

ويبلغ عدد الأطفال والمراهقين الملتحقين بدور الرعايا والمدارس الابتدائية التابعة للجالية أكثر من 800 طفل ومراهق.

وأضاف كورن أن الجاليات اليهودية تعتمد في حمايتها على التضامن والمجتمع ككل، ودعا إلى العمل على ضمان "عدم انتشار الكراهية في شوارعنا هنا".

وبدوره، قال رئيس المجلس المركزي ليهود ألمانيا، جوزيف شوستر، إن زيارة فيزر في فرانكفورت تعتبر بمثابة إشارة مهمة. وطالب بالإبقاء على إجراءات الحماية المتزايدة للمؤسسات اليهودية وأردف: "لا نزال نمر بفترة خطر من الناحية النظرية المجردة، وأرجو أن يظل هذا في الاعتبار في كل أنحاء جمهورية ألمانيا الاتحادية".