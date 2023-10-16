بوريل: يجب تمكين الأمم المتحدة للوصول لجميع مناطق غزة

أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من الوصول إلى غزة بجميع مناطقها دون عوائق، لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المياه والإمدادات الأساسية.

وشدد بوريل على أن المعاناة الإنسانية لا يمكن أن تكون ورقة مساومة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، من خطورة الوضع "اللاإنساني غير المسبوق في غزة، ونفاد الإمدادات الأساسية".

ويتعرض قطاع غزة لعدوان شامل تفرضه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الجاري، من قصف جوي مستمر وحصار كامل مطبق على القطاع، بما يشمل الغذاء والماء والكهرباء والوقود.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مساء أمس، من أن "احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فحسب".

وأشار المكتب إلى أن "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة إلى ألفين و808، والمصابين إلى نحو 10 آلاف و950.