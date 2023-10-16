استطلاع: الأمريكيون يريدون من حكومتهم التحرك لإبعاد المدنيين بغزة عن الأذى

أظهر استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" أن أغلبية الأمريكيين المنتمين للحزبين الجمهوري والديمقراطي يريدون أن تساعد بلادهم في إبعاد المدنيين الفلسطينيين عن الأذى في غزة، وذلك وسط الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس الفلسطينية، لكن دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل في الصراع الحالي يبدو أقوى مما كان عليه في الماضي.



وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي استمر يومين وانتهى يوم الجمعة، موافقة 78% من المشاركين، بينهم 94% من الديمقراطيين و71% من الجمهوريين، على تصريح يقول إنه "يجب على الدبلوماسيين الأمريكيين العمل بنشاط على خطة للسماح للمدنيين بالفرار من القتال في غزة والانتقال إلى بلد آمن".



في المقابل، اختلف 22% من المشاركين مع هذا الرأي.



ويأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 2750 والجرحى إلى 9700، كما نفى ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوبي غزة، تؤدي إلى فتح معبر رفع للمساح بمغادرة الأجانب، ودخول مساعدات للمحاصرين بالقطاع.