استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز سالم العسكري في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، قرب حاجز سالم العسكري في جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين: «استشهاد الشاب أنس رائد فريد مناصرة (19 عاما)، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه وإصابته برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، قرب حاجز سالم العسكري بجنين».

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=697954355764863&id=100066509136633&mibextid=Nif5oz

واستشهد 254 فلسطينياً وأصيب 562 آخر منذ الليلة الماضية وحتى مساء اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهداء والإصابات إلى 10850 إصابةً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 64 بالمئة من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأةً، و853 طفلاً، بينما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً.

وأشارت إلى أن 3731 مبنىً سكنياً تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، بينما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي، منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

كما طال العدوان الإسرائيلي المدارس، وأخرج 18 مدرسةً من الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، إضافةً إلى أن 127 موظفاً من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال العدوان المتواصل لليوم العاشر على التوالي.