الجامعة العربية تُشيد بالجهود المصرية في توفير المساعدات الصحية لفلسطين

أعلنت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في مصر قامت بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين.

وأوضحت أبو غزالة أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (13) الصادرة عن الدورة العادية (56)، بشأن تقديم الدعم العيني لوزارة الصحة بدولة فلسطين تلبية لاحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت أبو غزالة إلى أن الهيئة الخيرية الأردنية، قد استقبلت الدعم يوم الخميس الماضي، وتسلمه سفير فلسطين بالمملكة، تمهيداً لإدخاله إلى الأراضي الفلسطينية.

وتوجهت أبو غزالة بالشكر إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب على التعاون والتنسيق المستمر لتوفير وإيصال المساعدات الصحية الذي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب، استجابة وتلبية للاحتياجات الطارئة للدول الأعضاء، وذلك من الصندوق العربي للتنمية الصحية، تماشياً مع أهداف مجلس وزراء الصحة العرب برفع المستوى الصحي للمواطن العربي.

وأوضحت السفيرة أن الأمانة العامة ممثلة في (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، تولي اهتماماً كبيراً لدعم قدرة النظم الصحية للدول الأعضاء التي تعاني من أزمات إنسانية لتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات الصحية العاجلة لموطنيها في الوقت المناسب.