يخوض منتخب مصر مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين أمام نظيره الجزائر، في مباراة ودية، على إستاد هزاع بن زايد، في مدينة العين الإماراتية.

ويخوض المنتخبان تلك المواجهة في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة، التي تشهد العديد من المنافسات الرسمية، على صعيد بطولتي تصفيات كأس العالم، وكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل المنتخب المصري لتلك المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد.

من جهته، جاء تشكيل منتخب الجزائر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا

خط الدفاع: يوسف عطال - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - محمد توجاي

خط الوسط: رامز زروقي - سفيان فيجولي - فارس شعيبي

خط الهجوم: سعيد بن رحمة - أمين جويري - رياض محرز.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية لأحداث مباراة مصر والجزائر خلال السطور القادمة:

- تنطلق المباراة في السابعة مساءً.