ما هي مواعيد المتحف اليوناني الروماني؟ وكم سعر المصريين والأجانب؟

افتتح، منذ يومين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المتحف اليوناني الروماني، بحضور وزير السياحة والآثار، الذي تم إغلاقه قبل 17 عامًا لتجديدة وتطويره وترميمه.

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار، يستقبل المتحف اليوناني الروماني الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية.

وسوف تكون مواعيد العمل الرسمية كل يوم من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 5:00 مساءً، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.

ما هي أسعار تذاكر دخول المتحف:

- للمصريين والعرب

الزائر: 40 جنيه مصري / الطالب: 20 جنيه مصري

- للأجانب

الزائر: 300 جنيه مصري / الطالب: 150 جنيه مصري

(الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية)

يمكن شراء تذاكر دخول المتحف أونلاين عن طريق الرابط التالي:

https://egymonuments.com/.../details/GraecoRomanMuseum

التصوير بالموبايل مجاني (بدون فلاش).

- الدخول المجاني -ماعدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية - للفئات التالية:

- الأطفال تحت سن 6 سنوات.

- كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عامًا.

- ذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين.