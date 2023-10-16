سوناك: مقتل 6 بريطانيين في هجوم حماس على دولة الاحتلال

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لأعضاء البرلمان، إن ستة بريطانيين على الأقل قتلوا في الهجوم الذي نفذته حركة حماس على دولة الاحتلال، كما أن هناك 10 آخرين في عداد المفقودين، وأعلن في الوقت نفسه عن زيادة المساعدات للشعب الفلسطيني بمقدار الثلث.

وقال سوناك اليوم الإثنين، إنه يتعين على بريطانيا أن "تدعم حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن نفسها"، في استهداف حماس وإنقاذ الرهائن من غزة ضمن القانون الدولي، وفق زعمه.

إلا أنه اعترف أيضا في بيان لمجلس العموم أن الشعب الفلسطيني "ضحايا لحماس أيضا"، معلنا عن تمويل إضافي للمساعدات بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني (12.2 مليون دولار).

وفي ظل حضور عائلات بعض المفقودين بيانه في البرلمان، قال سوناك، إن أكثر من 1400 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 3500 آخرين، فضلًا عن اختطاف 200 شخص خلال هجوم حماس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن سوناك قوله إن "كبار السن والرجال النساء والأطفال والرضع قتلوا وتم تشويههم وحرقهم أحياء، يجب أن نسمى ما حدث باسمه: لقد كانت مذبحة".