يباشر الطبي الشرعي توقيع الكشف الطبي على جثمان أحمد شريف الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، فيما ينتظر عدد من أفراد أسرته أمام مشرحة زينهم لاستلام الجثمان فور تصريح النيابة بالدفن.

وتشيع جنازة أحمد شريف الدجوى، غدا الإثنين، حيث تقام صلاة الجنازة بمسجد الجامعة "MSA" عقب صلاة الظهر، تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة، بحسب بيان للجامعة.

وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بإجراء الصفة التشريحية على جثمان أحمد شريف الدجوى لبيان الأسباب الطبية لوفاته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل الدقائق الأولى لوفاة أحمد شريف الدجوي داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت التحريات إلى أن زوجة المتوفي سمعت صوت طلقة نارية صادرة من مكان ملحق بغرفة النوم داخل شقتهما، فهرولت إلى الداخل لاستبيان الأمر.

وتابعت التحريات أن الزوجة وجدت أحمد الدجوي مصابًا بطلق ناري في الوجه، وبجواره السلاح الناري.

وأضافت التحريات أنه فور سماع حارس الفيلا صوت صراخ الزوجة، أسرع إلى الشقة، وعند رؤية المجني عليه ملقى أرضا ومصاب بطلق ناري، أبلغ رجال الأمن بقسم شرطة أول أكتوبر.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفي أقدم على التخلص من حياته بطبنجته الخاصة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكشفت الوزارة في بيان لها مساء اليوم أن أحمد شريف الدجوى أطلق النار على نفسه داخل محل سكنه بمدينة أكتوبر بحسب شهادة أفراد أسرته.

وأوضحت الداخلية أن قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة تلقى بلاغا من أسرة الراحل يفيد بإطلاقه عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بأكتوبر مما أدى إلى وفاته.

وأشارت الداخلية أن التحريات بينت أن أحمد الدجوي كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد مساء أمس. وهو ما نفاه محامي الأسرة.

يأتي هذا التطور بعد أيام من تقديم نوال الدجوي بلاغا ضد الحفيد المتوفي وشقيقه تتهمهما بسرقة مبالغ مالية ضخمة ومجوهرات من منزلها بأكتوبر، كما تقدم الحفيد المتوفي وشقيقه ببلاغ آخر ضد ابنتي عمتهما، في إطار دعاوى قضائية عديدة مرفوعة بينهم لخلافات حول الميراث بالمحاكم المدنية والتجارية والشرعية.

وكان المتوفى قد اتهمته جدته الدكتورة نوال الدجوي، بسرقة مبالغ مالية تقدر بنحو 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني من داخل شقة تملكها في مدينة أكتوبر.