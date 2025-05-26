عمرو أديب عن مصادر مقربة من أسرة نوال الدجوي: منفتحون على الصلح ولم نحدد موقفنا من حضور جنازة أحمد

نقل الإعلامي عمرو أديب، عن مصادر مقربة من أسرة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، انفتاحهم على الصلح بشأن الأزمة التي تعصف بالأسرة.

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن المصادر بالأسرة أكدته أنها تفضل الصمت في المرحلة الحالية.

وحسبما نقل أديب عن المصادر، فقد أشار إلى أن الأسرة تشعر بالغضب مما يثار بشأنها في الوقت الحالي.

ولفتت المصادر - بحسب أديب - إلى أن موقف الأسرة لم يتحدد بشأن حضور جنازة الراحل أحمد الدجوي الذي توفي بطلق ناري أطلقه على نفسه اليوم.

منذ حوالي أسبوع ظهرت الخلافات في أسرة الدجوي على الساحة، ببلاغ من الدكتورة نوال الدجوي تتهم حفديها أحمد وعمرو بسرقة أموال ومجوهرات من 3 خزائن داخل شقة تملكها في مدينة أكتوبر، حيث تباشر النيابة التحقيقات في بلاغ السرقة مع فحص باقي القضايا المرفوعة من طرفي الخلاف.

ومساء اليوم، كشفت وزارة الداخلية أن قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة تلقى بلاغا من أسرة المتوفى يفيد بإطلاقه عيار نارى على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بأكتوبر مما أدى إلى وفاته.

وأشارت التحريات إلى أن أحمد الدجوي كان يعالج فى الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار، وعاد للبلاد مساء أمس السبت.