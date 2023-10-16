التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوج للمرة الثانية منذ يوم الخميس الماضي.

ومنذ لقائهما الأخير، سافر بلينكن إلى قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ومصر، وأجرى محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بين آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية في واشنطن، أن بلينكن أطلع نتنياهو خلال الاجتماع على نتائج محادثاته في المنطقة، بينما تلقى إحاطة بآخر تطورات الوضع في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحث الوزير الأمريكي مع نتنياهو، وهرتسوج، مسألة حماية المدنيين والمحاولات الرامية إلى تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.