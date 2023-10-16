 جبهة متوترة.. جيش الاحتلال يبدأ خطة إخلاء 28 مستوطنة على الحدود اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جبهة متوترة.. جيش الاحتلال يبدأ خطة إخلاء 28 مستوطنة على الحدود اللبنانية

وكالات
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 10:44 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء خطة لإخلاء 28 مستوطنة على الحدود اللبنانية في ظل تصاعد وتيرة المعارك مع حزب الله.

وقال الجيش في بيان، إن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع أعلنت تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية، إلى دور الضيافة المدعومة من السلطات، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أنه تمت المصادقة على تنفيذ البرنامج من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت، وأبلغت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء المجالس المحلية بالقرار، موضحا أن الخطة تشمل 28 مستوطنة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه نيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت العسكري في الجليل الغربي على الحدود اللبنانية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن الملازم أميتي تسفي غارنوت (24 عاما) من تل أبيب، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، قُتل أمس بنيران مضادة للدبابات، قرب حدود لبنان.


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