الاقتصاد الكوري الجنوبي يخلق أكثر من 140 ألف وظيفة في سبتمبر

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الكوري الجنوبي خلق أكثر من 100 ألف وظيفة للشهر الثالث على التوالي في أيلول.

وبلغ عدد العاملين في البلاد 84ر28 مليونا في الشهر الماضي بزيادة قدرها 144 ألفا عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا هيئة الإحصاء.

وفي تموز، ارتفعت أعداد الوظائف الشهرية أكثر من 100 ألف وظيفة للمرة الأولى في 3 أشهر لتصل إلى 172 ألفا، وأضافت البلاد 123 ألف وظيفة في أغسطس آب.

وارتفع معدل التوظيف للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 3ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 9ر69% في أيلول، بينما انخفض معدل البطالة بنسبة 2ر0 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 1ر2%.