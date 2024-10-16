الأمم المتحدة: اليمن يواجه خطر الانجرار أكثر إلى التصعيد الإقليمي

حذر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، هانز جروندبرج، من أن اليمن يواجه خطر الانجرار أكثر إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وقال جروندبرج أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء إن الهجمات المتكررة على الشحن الدولي من قبل الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم شمال البلاد، "زادت بشكل كبير من خطر حدوث كارثة بيئية" في البحر الأحمر.

وحث كل من جروندبرج ورئيسة الشؤون الإنسانية المؤقتة في الأمم المتحدة، جويس مسويا، الحوثيين المدعومين من إيران على وقف هجماتهم على الشحن وإطلاق سراح العشرات من موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، وأعضاء المجتمع المدني. حيث تم احتجاز معظمهم منذ يونيو/حزيران.

وبعد أيام من هذه الاعتقالات في يونيو/حزيران، قال الحوثيون إنهم ألقوا القبض على أفراد ما وصفوه بـ"شبكة تجسس أمريكية-إسرائيلية"، وهو اتهام نفته الأمم المتحدة وآخرون بشدة.

ووصفت مسويا إحالة الحوثيين مؤخرا لعدد كبير من المعتقلين للمحاكمة الجنائية بأنه أمر غير مقبول.

وحذرت من أنه على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، فإن هذه القضية تواصل "عرقلة قدرتنا بشكل كبير على تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن".

وقالت إن عدد اليمنيين الذين لا يملكون ما يكفي من الطعام ارتفع إلى "مستويات غير مسبوقة" في أغسطس/آب.