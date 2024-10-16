رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث أوجه التعاون مع وفد البنك الأوروبي

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت، رئيس البنية التحتية بالبنك، وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك، والوفد المرافق لهم، وبحضور عدد من قيادات المنطقة، لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة والبنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض الجهود الجارية لتوطين صناعة الوقود الأخضر.

جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر

قدم جمال الدين أبرز الجهود لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، سواء بالاستثمار في البنية التحتية والمرافق العالمية المواصفات، خاصة التي تخدم صناعة الوقود الأخضر مثل محطات تحلية المياه، موضحًا رؤية المنطقة في جعلها مركزًا لصناعة الوقود الأخضر من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع، تتمثل في تبنيها أول مشروع للوقود الأخضر بمنطقة السخنة المتكاملة، وهو مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر"، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بصناعة السيارات، خاصة الكهربائية، والصناعات المغذية لها.

تعزيز الاستثمارات في المناطق الصناعية

وتابع جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتعزيز الاستثمارات بكافة المناطق الصناعية، بعد الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمرافق. مشيرًا إلى استقطاب المنطقة الاقتصادية استثمارات في منطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية تمهيدًا لتحويلها لمركز محوري لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب اهتمام بعض الشركات بالتواجد في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والتي تعد منطقة واعدة، خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة.

المصانع والاستثمارات الكبرى

ونوه جمال الدين إلى تواجد أكبر مصنع لعربات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، بالإضافة للاستثمارات الكبرى بمنطقة السخنة المتكاملة في قطاعات متنوعة.

استعداد البنك الأوروبي للتعاون

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال توطين صناعة الوقود الأخضر، واستقطاب استثمارات بمختلف القطاعات. وأبدى الوفد استعداده للتعاون في جذب شراكات عالمية وكبرى التحالفات في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة له.

تحسين بيئة الأعمال

ورحب الوفد باستمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد للوصول إلى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال بالمنطقة.