تعليم الفيوم يكرّم 176 طالبا فائزا في مسابقات الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية

نظّمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم 176 طالبًا وطالبة من الفائزين في مسابقات التربية الاجتماعية، والمجال الصناعي، والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية، والاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

شهد الحفل حضور رشا يوسف، وكيل المديرية، وهشام أبو عوف، مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور محمد صلاح، مدير إدارة الأنشطة، إلى جانب موجهي عموم الأنشطة المختلفة وعدد من قيادات التعليم بالإدارات التعليمية.

وخلال الحفل، تم تكريم المعلمين المشرفين والموجهين الأوائل ورؤساء أقسام الأنشطة والشؤون التنفيذية، تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب ومساندتهم لتحقيق هذا التميز المشرف للمحافظة.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لجهود الطلاب ومعلميهم، ودعمًا لمواهب أبناء الفيوم في مختلف المجالات التربوية، مشيرًا إلى أن حصول الطلاب على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية يعكس حرص المديرية على تنمية الشخصية المتكاملة للطلاب من خلال الأنشطة الهادفة.

وأشاد وكيل الوزارة بأداء قطاع الأنشطة والشؤون التنفيذية بمدارس الفيوم، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة تعاون وجهد صادق بين الإدارات المختلفة، موجّهًا الشكر لجميع القائمين على الأنشطة والمشرفين والمعلمين على ما يبذلونه من عمل مخلص يسهم في اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية روح الانتماء والإبداع لدى الطلاب.