إسرائيل تُسلم 120 جثمانا لشهداء فلسطينيين للصليب الأحمر منذ وقف إطلاق النار في غزة

قالت مصادر طبية في قطاع غزة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، إنه تم استلام 30 جثماناً لشهداء أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة إلى 120 جثماناً منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر، أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليمها إلى ذويها.

وأوضحت أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات تنكيل وضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب العيون، مشيرة إلى أنه تم التعرف حتى اللحظة على هوية 4 شهداء من قبل ذويهم.

وفي وقت سابق، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس جثماني أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر في مدينة غزة ضمن الدفعة الثالثة، ليرتفع الإجمالي إلى 10 جثامين، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وجرت العملية وسط تكتم إعلامي كبير ودون مراسم تصوير، حيث دخلت مركبات الصليب الأحمر إلى مكان الاحتجاز وتسلمت الجثامين من وحدة الظل قبل الانطلاق مباشرة نحو القوات الإسرائيلية.



