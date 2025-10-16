أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء أنها تخطط لاستثمار أكثر من 5ر1 مليار دولار في إنشاء مركز بيانات جديد في ولاية تكساس الأمريكية بحلول عام 2028، في إطار توسعها في بناء بنية تحتية خاصة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن موقع المركز في مدينة إل باسو سيعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتجددة.

ويعد هذا المشروع جزءا من خطة ميتا الأوسع لتعزيز قدرات المعالجة لمنتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل فيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى مشروعاتها المستقبلية في عالم الميتافيرس.

ووفقا لمحللين في القطاع، من المتوقع أن تنفق شركات التكنولوجيا الكبرى، المعروفة باسم "الهايبر سكيلرز"، أكثر من 360 مليار دولار على البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، ما يعكس حدة المنافسة بين عمالقة الصناعة مثل مايكروسوفت وجوجل وميتا.

وفي سبيل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير التجارب الرقمية الغامرة، تعمل ميتا على إنشاء مراكز بيانات جديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة.

وعند اكتمال بنائه، سينضم مركز إل باسو إلى شبكة ميتا العالمية التي تشمل أكثر من 20 مركز بيانات.

وأكدت الشركة التزامها بالاستدامة البيئية، مشيرة إلى أن المنشأة الجديدة ستستخدم مياها معاد تدويرها لتبريد الخوادم وستعتمد على مصادر طاقة متجددة محلية.