وزير الخارجية الأمريكي يجري زيارة «مجاملة» لفرنسا

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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية جان إيف لودريان، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، فيما وصفتها مصادر في مكتب الرئيس بأنها زيارة مجاملة.

وكتب بومبيو على موقع تويتر "أجريت مناقشة مهمة مع صديقي العزيز وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم في باريس؛ لتنشيط جهودنا المشتركة لتحقيق السلام والأمن العالميين، لا يوجد تحد لا يمكننا التغلب عليه عندما تكون العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا عبر الأطلسي قوية".

وأكدت مصادر في قصر الإليزيه أن ماكرون انضم إلى بومبيو في الاجتماع مع لودريان.

يذكر أن فرنسا هي المحطة الأولى في جولة بومبيو، التي تشمل العديد من العواصم الأوروبية والشرق أوسطية.

ولم يعترف بومبيو، الحليف القوي للرئيس دونالد ترامب، حتى الآن بفوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وقالت مصادر في قصر الإليزيه إن ماكرون هنأ بايدن على فوزه وتحدث إلى الرئيس المنتخب عبر الهاتف.