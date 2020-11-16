رئيس الوزراء العراقي: الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول إلى انتخابات مبكرة، لافتا إلى أن هناك من يحاول وضع العقبات أمامها.

وقال رئيس الوزراء العراقي - خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة، والهيئات المستقلة، وفقا لبيان لمكتبه أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين - إن هناك تحديات كبيرة تواجه العراق، ويتم بذل الجهود على مدار الساعة لتجاوز تلك التحديات ووضع العراق على الطريق الصحيح.

وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة يهدف إلى التواصل مع الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات والصعوبات والمداولة واتخاذ التوجيهات وإحالة ما يتطلب إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد جدد أمس الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات البرلمانية المقرر في السادس من شهر يونيو 2021.

وقال الكاظمي ، خلال استقباله أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، "إن الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورته".