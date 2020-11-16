وزير الصحة الكويتي: شفاء 829 حالة مصابة بكورونا والإجمالي يتخطى 128 ألفا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 829 حالة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 128 ألفا و414 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ829 من فيروس كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن، أمس الأحد، شفاء 683 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).