المغرب يسجل 3012 إصابة و71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 296 ألفًا و189 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الاثنين، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 71 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4850.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4761 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 243 ألفًا و359.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 54 مليون إصابة.