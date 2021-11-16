عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد تسبب عواصف مطيرة ضخمة في مدن كندية في انهيارات أرضية، وإلحاق الأضرار بالطرق السريعة في مقاطعة كولومبيا البريطانية غرب كندا.

وأدت تلك العواصف والانهيارات إلى تأجيل بعض الرحلات الجوية، إضافة إلى إخلاء 8 آلاف شخص من منطقة ميريت، التي تعد الأكثر تضررًا من الأحوال الجوية.

وأعلن وزير السلامة العامة المحلى في كندا مايك فانورث، أن السلطات الكندية أصدرت أوامرها بإخلاء منازل آلاف الأشخاص في منطقة ميريت، وذلك بسبب الطقس السيىء الذي ضرب مقاطعة «بريتش كولومبيا» بالغرب الكندي، واستمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وقال فانورث - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو.تي.في.) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن بعض المواطنين يعانون من انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات كما تقطعت السبل بمئات المواطنين داخل سياراتهم فضلا عن تعطل محطة التكرير في المدينة.