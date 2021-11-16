 مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا في هجوم إرهابي في بوركينافاسو - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا في هجوم إرهابي في بوركينافاسو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 12:35 ص

قتل ما لا يقل عن 32 شخصا في هجوم إرهابي في دولة بوركينافاسو الواقعة بغرب أفريقيا.

ةقالت الحكومة اليوم الاثنين إن أربعة مدنيين و28 من قوات الدرك قتلوا في هجوم استهدف موقعا لقوات الدرك في إقليم سوم الشمالي أمس الأحد.

وقال متحدث عسكري إن العشرات من أفراد قوات الدرك في عداد المفقودين منذ وقوع الهجوم في قرية اناتا.

وقال وزير الأمن ماكسيم كوني إن سبعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم في هجوم أخر في طريق ريفي في سوم قبل يومين.

وتقع المستعمرة الفرنسية السابقة، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، في منطقة الساحل، التي تمتد جنوب الصحاري من المحيط الاطلنطي إلى البحر الأحمر.

وتنشط الجماعات المسلحة هناك، وبعضها بايع تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" أو القاعدة. وتجنبت بوركينافاسو الهجمات لفترة طويلة، ولكن أعدادها في زيادة منذ عام 2015.
ووفقا للأمم المتحدة، هناك أكثر من 2ر1 مليون شخص نازحون داخل بلادهم. وتنشط الكثير من الميليشيات عبر الحدود في مالي ودول أخرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك