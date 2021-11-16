 وزارة الدفاع العراقية تعلن اعتقال عنصر بـ«داعش» في نينوى - بوابة الشروق
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وزارة الدفاع العراقية تعلن اعتقال عنصر بـ«داعش» في نينوى

القوات العراقية
القوات العراقية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 8:12 ص

 أعلنت وزارة الدفاع العراقية اعتقال عنصر بتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الوزارة في بيان قولها مساء اليوم الإثنين إن :"رجال المديرية العامة للاستخبارات والأمن هاجموا أحد أوكار الإرهابيين، إذ تمكنت الاستخبارات الخاصة وبعملية نوعية استباقية من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة في منطقة الرشيدية بمحافظة نينوى".
وأضافت الوزارة في البيان أن المعتقل "يعمل في ما يسمى بـ ديوان الجند لدى عصابات داعش الإرهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب، وتم القبض عليه بالتنسيق والتعاون مع مديرية مكافحة إرهاب نينوى، وسلم قانونياً إلى جهة الطلب.


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