حفتر عن ترشحه للرئاسة الليبية: ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك لتحقيق عودة ليبيا لمكانها الطبيعي بين الدول كدولة عزيزة مقتدرة، واستجابة لتلك الجهود والمبادرات، وامتثالًا للقواعد الديمقراطية، وتطبيقًا لخارطة الطريق المتفق عليها بين الليبيين.

وقال حفتر، خلال كلمة له صباح الثلاثاء، إن ترشحه للانتخابات الرئاسية ليس طلبًا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار، لافتًا إلى أن تلك اللحظة التاريخية فارقة ولا يليق أن تكون مناسبة للعهود الجوفاء.

وأضاف: «بالنسبة لنا لحظة وطنية صادقة لخطاب العقل والضمير والوجدان، وبناء عليه أعدكم طوال الرحلة معكم أن أصطف إلى جانبكم مدافعًا عن الثوابت الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وعلى رأسها وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها، لا شيء في منهجنا يعلو على وحدة البلاد أو سيادتها أو كرامتها أو أمنها أو استقرارها».