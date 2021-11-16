53% من الألمان يؤيدون تطبيق تطعيم إجباري ضد فيروس كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي نشرت، اليوم الثلاثاء، أن أغلبية بسيطة من الألمان تؤيد تطبيق تطعيم إجباري ضد كورونا وذلك في إطار مكافحة الوباء.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لأبحاث الرأي لصالح محطتي "آر تي إل" و"إن تي في"، أن 53% من الألمان يؤيدون تطبيق التطعيم الإجباري العام، مقابل 45% رأوا أن التطعيم ينبغي أن يستمر بشكل طوعي.

وأشارت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 1000 شخص إلى أن الغالبية في شرق ألمانيا رفضت تطبيق التطعيم الإجباري.

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج وجود قدر كبير من التشكك لدى الألمان حيال مشروع أحزاب الائتلاف الحاكم المحتمل الرامي إلي إنهاء "الوضع الوبائي"، حيث رأى 60% ممن شملهم الاستطلاع أن هذه الخطوة خاطئة بزيادة بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أجري قبل أسبوعين، مقابل نحو 33% رأوا أن هذا القرار صحيح.

يذكر أن تثبيت "الوضع الوبائي" يتيح للحكومة الاتحادية صلاحيات واسعة النطاق في مكافحة الجائحة، ويسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى عدم تمديد هذه القاعدة التي ستنتهي في غضون أيام قليلة.