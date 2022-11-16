الرئيس السوري: الحوار الصريح على المستوى العربي ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الحوار الصريح على المستوى العربي هو ضرورة تقتضيها خدمة قضايا المنطقة، ومواجهة التحديات التي تتعرض لها شعوبها، معتبرًا أن ما يميز سلطنة عُمان هو مبدئية وتوازن سياساتها، ووضوح وشفافية مواقفها، مع حفاظها على الهوية والانتماء العربيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ذلك جاء خلال استقبال الأسد، وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، حيث سلمه الأخير رسالة من سلطان عمان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الرئيس الأسد مع البوسعيدي التعاون الثنائي المتنامي بين سوريا وعُمان في العديد من المجالات، كما جرى النقاش حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد البوسعيدي أن سوريا دولة محورية في المنطقة وعُمان حريصة على استمرار التشاور والتنسيق معها حول الأوضاع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن بلاده تُولي أهمية خاصة لتطوير التعاون العُماني السوري على المستويين الحكومي والشعبي في كل القطاعات التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين وتعود بالنفع عليهما.