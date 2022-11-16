زيلينسكي يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة فى حادث سقوط صاروخ في بولندا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة فى حادث سقوط صاروخ فى الأراضي البولندية، فيما تراوده الشكوك بشأن ما إذا كانت الضربة الصاروخية القاتلة للأراضي البولندية كانت مقذوفا أوكرانيا.

وسأل زيلينسكى الصحفيين في مقابلة تلفزيونية اليوم الأربعاء قائلا: "هل من الممكن الحصول على حقائق أو أي دليل من الشركاء؟"، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق مشتركة والوصول إلى البيانات.

وتعتقد كل من بولندا وحلف شمال الأطلسي أن صاروخ دفاع جوي أوكراني كان وراء الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين في بولندا يوم الثلاثاء، لكن بولندا والناتو ألقيا باللوم في نهاية المطاف على موسكو لوضعها كييف في موقف يتعين عليها فيه حماية نفسها من الهجمات الروسية التي أضرت بشدة بشبكة الكهرباء الخاصة بها.

ولا يميل زيلينسكي حتى الآن للاعتراف بأن القصف جاء من أوكرانيا.

وقال "أعتقد أنه صاروخ روسي-بموجب الثقة التي لدي في تقارير الجيش".

ووفقا للبيانات الأوكرانية، فإنه من بين إجمالي 25 هجوما صاروخيا روسيا على غرب أوكرانيا يوم الثلاثاء، تزامنت إحداها مع هذه الضربة الصاروخية لبولندا.

لكن زيلينسكي قال إنه إذا اتضح، على الرغم من شكوكه، أن صاروخا أوكرانيا كان هو المتسبب في مقتل بولنديين اثنين، فإنه سيتقدم باعتذار.