المحكمة الدستورية في برلين تقضي بضرورة إعادة انتخابات 2021 لمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية المحلية في مدينة برلين الألمانية، بضرورة أن تعيد المدينة انتخابات عام 2021، لمجلس نوابها، نظرا لأنها باطلة.

ويؤكد قرار اليوم الأربعاء حكما أوليا سابقا بأن الانتخابات، التي تم إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الاتحادية، في سبتمبر 2021، كانت معيبة بشكل كبير إلى حد أن إعادة الانتخابات الكاملة كانت ضرورية.

وتشمل الإخفاقات عددا قليلا جدا من صناديق الاقتراع وبطاقات اقتراع غير صحيحة ومنسوخة وعمليات تأجيل واسعة النطاق، امتدت إلى ما بعد الوقت الرسمي للإغلاق لمراكز الاقتراع.

وستجرى انتخابات الإعادة في غضون 90 يوما، ومن المتوقع أن يكون 12 فبراير، الموعد المحتمل لها.