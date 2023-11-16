الشرطة الأمريكية تنهي احتجاجا عنيفا أمام مقر الحزب الديمقراطي

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قالت شرطة واشنطن إن احتجاجا "عنيفا" نظم أمام مقر الحزب الديمقراطي في العاصمة الأمريكية أمس الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين دعوا إلى وقف إطلاق النار في غزة. واحتشد حوالي 150 شخصا "بشكل غير قانوني وعنيف" بالقرب من مبنى الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت شرطة الكابيتول.

وتم اعتقال بعض المتظاهرين، وقد تفرقت المجموعة في نهاية المطاف. وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم إجلاء أعضاء الكونجرس الأمريكي من مقر الحزب.

وقال عضو الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا براد شيرمان، عبر منصة "إكس" ( تويتر سابقا) إنه أجلي من مقر الحزب "بعد أن تحول المتظاهرون المؤيدون للإرهاب والمناهضون لإسرائيل إلى العنف، وبدأوا رش رجال الشرطة بالفلفل، وحاولوا اقتحام المبنى"، وقال إن المتظاهرين "موالون لحماس".

واتهم المتظاهرون الشرطة باستخدام العنف. وقالت منظمة "إف نوت ناو" اليهودية، عبر "إكس" إن "شرطة الكابيتول رشت الفلفل علينا"، وأرفقت صورة لرذاذ يستخدمه رجل شرطة.

وقالت الشرطة إنه تم علاج ستة رجال شرطة من إصابات لحقت بهم.