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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 300 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية قدرت قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" يتجاران بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (300 طربة حشيش وزنت 30 كيلو، مبالغ مالية)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و100 ألف جنيه تقريبا.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.