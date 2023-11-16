ماكرون يغرد باللغة العبرية دعما لإسرائيل

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر حسابه في منصة "إكس"، رسالة تضامن مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، بعدة لغات منها العبرية معربا عن تضامنه معهم.



وكتب ماكرون باللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية: "نحن نبذل أقصى جهودنا وقوتنا لتحرير المختطفين الذين تحتجزهم حماس، للسماح لعائلاتهم بأن يلتئم شملها مجددا مع أحبائهم".

والرئيس الفرنسي ليس أول سياسي غربي يغرد دعما لإسرائيل باللغة العبرية، فقد سبقه المستشار الألماني أولاف شولتس، بتغريدة باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد من خلالها أن زيارته لإسرائيل هي زيارة أصدقاء.

وأعرب جميع القادة الغربيين على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن دعمه غير المشروط لإسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة لليوم 41 على التوالي، والتي راح ضحيتها أكثر من 11 ألف مواطن أكثر من 8000 منهم من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 28 ألف شخص أخرين.

وتأتي الحرب الإسرائيلية ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" صباح يوم 7 أكتوبر 2023، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي بين عسكري ومستوطن.

وبحسب البيانات الرسمية الإسرائيلية، منذ 7 أكتوبر الماضي، قتل 368 عسكريا بين جندي وضابط، كما تمكنت الفصائل الفلسطينية من احتجاز 239 إسرائيليا بين عسكري ومستوطن.