الرئيس الإسرائيلي: يجب ألا يكون هناك فراغ في السلطة بعد حرب غزة لمنع عودة حماس

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه لا يجب ترك قطاع غزة يعاني من فراغ في السلطة، ويجب أن تظل هناك "قوة قوية جدا" من أجل منع عودة حركة حماس من جديد.

وفي التقرير الذي نشر في عدد الصحيفة البريطانية الصادر اليوم الخميس، ترك هرتسوج الباب مفتوحا بشأن الشكل الذي قد تبدو عليه هذه القوة، على الرغم من أنه قال إنه من المفترض أن يكون هناك دورا للولايات المتحدة ودول المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة بعد الحرب.

وتعليقا على وجود عدد كبير من الضحايا في العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قال هرتسوج إنه يشعر بالقلق بشأن مقتل الفلسطينيين، كما يشعر بالحزن بسبب ذلك، ولكن يجب على إسرائيل أن تدافع عن شعبها قبل كل شيء.

ويعد الهدف الأساسي بالنسبة لإسرائيل في الوقت الحالي، هو تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الإرهابيين.

وقال هرتسوج إن المجتمع الدولي يتفهم أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها.