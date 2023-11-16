الطوارئ الروسية: إجلاء 107 مواطنين روس من غزة يوم الأربعاء

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 107 مواطنين روس غادروا قطاع غزة رفقة عائلاتهم عبر معبر رفح خلال يوم الأربعاء، وذلك بعد أن تحدثت تقارير سابقة عن إجلاء 88 شخصا خلال اليوم الماضي.

وأوضحت الطوارئ الروسية في بيان لها اليوم الخميس، أن معبر "رفح" استمر في العمل الأربعاء حتى بعد انتهاء الدوام المحدد له، مما سمح لفريق العمل التابع للطوارئ الروسية بإجلاء مجموعة إضافية من الأشخاص إلى الجانب المصري من الحدود.

وأضاف البيان أن هؤلاء المواطنين الروس يسافرون حاليا في قافلة حافلات إلى القاهرة على أن يتم نقلهم إلى موسكو لاحقا.

وتوجد في القاهرة مجموعة من المواطنين الروس الذين يبلغ عددهم 40 شخصا من الذين غادروا قطاع غزة عبر "رفح" يوم الثلاثاء.

وحسب وكالة "تاس"، فقد تم إجلاء ما مجموعه 316 مواطنا روسيا من منطقة النزاع حتى الآن، وتم نقل 168 منهم بالفعل إلى روسيا.

يذكر أن أول دفعة من الروس دخلت الأراضي المصرية الأحد عبر معبر رفح وشملت 70 مواطنا، ومن المتوقع أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإجلاء جميع الروس من غزة في الأيام المقبلة.