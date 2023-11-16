المؤبد لـ5 متهمين وبراءة 5 آخرين في جلب 44 ألف قرص مخدر بمطار برج العرب

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور، 5 أشخاص وهم: (أم.ع)، (و.ع.م)، (ع.م.ي)، (هـ.م.م)، (م.م.ع)، بالسجن المؤبد، وتغريمهم 300 ألف جنيه، وألزمتهم بسداد مبلغ 33 مليون و959 ألف و400 جنيه، كتعويض جمركي لمصلحة الجمارك، وكذلك المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامهم بجلب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب الدولي.

فيما برأت هيئة المحكمة، اليوم الخميس، 5 أشخاص آخرين متهمين في ذات القضية والمقيدة برقم 1592 لسنة 2022 جنايات ثانٍ العامرية. وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، أثناء محاولة تهريبها عقب جلبها من إحدى الدول الأجنبية عبر مطار برج العرب الدولي.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تشكلت لجنة لاستيقاف المتهمتين الثامنة والتاسعة وتدعيان "هـ.م.م"، و"م.م.ع"، ربتا منزل، وبتفتيش حقائبهما عثر بهما على 44 ألفا و646 قرص لمخدر "الترامادول، الامفيتامين، بابرينورفين، والالبرازولام" وكمية من العقاقير الطبية، غير المصرح بدخولها للبلاد.

وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما أقرتا بإحرازهما، وحيازتهما للأقراص المخدرة المضبوطه لجلبها من خارج البلاد، وأن المتهم الخامس "أ.م.ع"، أخبرهما بأنه حال تسليمهما الحقائب سيكون موظفي الجمارك بالمطار بانتظارهما، لتسهيل دخولهما وتهريب الأقراص المخدرة للبلاد في وجود المتهمة العاشرة "ع.ج.م"، ربة منزل، القادمة من مطار إحدى الدول الأجنبية، مستقلة الطائرة إلى مطار برج العرب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين اتفقوا على مقابلة المتهمين من الأول إلى الرابع، وهم كل من: "هـ.م.ح"، رئيس قسم أمن بمصلحة الجمارك، و"م.ع.إ"، مدير تعريفة بمطار برج العرب، و"و.ع.ع"، مدير إدارة تعريفة بمطار برج العرب، و"س.م.ع"، رئيس أمن بجمارك برج العرب، وذلك لتسهيل تهريب الأقراص المخدرة، والتجاوز عن تفتيش الحقائب "حيازة المتهمين"، وعدم مرورها على جهاز "الإكس راي" بالمطار، ليتمكن المتهم السابع من استلامها داخل البلاد.

وبالتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر إداري بالواقعة، تم عرض القضية على النيابة العامة، حيث قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أسامة النبوي الصباغ، ورفيق رؤوف بنهام، وأنس أسامة العبد، ومدير نيابة الدخيلة الكلية، ومحمد أسامة، وسكرتير المحكمة، كيرلس الراوي.