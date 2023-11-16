إسماعيل هنية: إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسُنا أطول وستكون لمقاومتنا فيها الكلمة الفصل

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن حرب جيش الاحتلال على المستشفيات في غزة، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية، مردفا: "كان آخرها، الهجوم الوحشي -وما زال- على مجمع الشفاء الطبي، مستندا إلى الأكاذيب التي افتراها وسعى لتسويقها وقد ثبت بطلانها سواء كان في الشفاء أو الرنتيسي".



وأضاف في كلمة له، مساء اليوم الخميس: "أوكد أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تخوض اليوم معركة مشرفة للدفاع عن فلسطين ومقدسات الأمة، دون أن تلين لها قناة، أو تنكسر لها إرادة"، مشددا على مواصلة المقاومة والشعب الفلسطيني الصمود والثبات، فهما يخوضان مع العدو الصهيوني صراعا استراتيجيا، لن يكونوا فيه إلا منتصرين دون شك في ذلك.



وأكد: "إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسُنا أطول، وستكون لمقاومتنا فيها اليد العليا والكلمة الفصل، وسوف يرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة في القطاع وفي كل الأراضي الفلسطينية وهي تدحر الاحتلال من قطاع غزة، كما فعل من قبل 18 عاما، وسوف يدحر عن كل الأراضي الفلسطينية، ولن يحصد العدو الصهيوني إلا مزيدا من الفشل والخيبة والانكسار".