هنية: نصرة غزة بالمال والسلاح والجهاد يجب أن تتجاوز كل المعوقات مهما كانت

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، التحية للشعب الفلسطيني على صموده، قائلا: «أوجه التحية لشعبنا المرابط القابض على جمر الصبر والصمود والثبات، وتحية فخر واعتزاز لأهلنا في غزة البطلة، ومقاومتنا الباسلة التي تمثل طليعة الأمة والطائفة المنصورة».

كما وجه في في كلمة متلفزة نقلتها قناة «الجزيرة»، منذ قليل، التحية للشعوب العربية والإسلامية التي ما هدأ تفاعلها وحراكه نصرًة للشعب الفلسطيني، ودعما للمقاومة وغضبا على ما يرتكبه به العدو من جرائم في غزة، والأمة جمعاء، معقبا: «أقول لكم إن غزة قدمت نموذجا في تاريخ الأمة الإسلامية لم يوجد منذ أكثر من 100 عام».

وتابع: «من رحم المعاناة وأنياب الحصار، فتحت غزة الباب واسعا للتحولات الاستراتيجية على صعيد القضية والمنطقة، وصنعت وكتبت التاريخ وضربت الضربة الكبرى في أسس المشروع الصهيوني، لذلك فنصرة غزة بالمال والسلاح والجهاد يجب أن تتجاوز كل المعوقات مهما كانت، فلا عذر لقاعد أو راض بالقليل من الجهد أو العمل».

وشدد على أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الأمة جمعاء، ولا بد من توحيد كل الجهود والاندفاع بل تردد، نحو الخيارات الجريئة؛ ليتواصل الطوفان ويمضون نحو تحرير القدس وأرض فلسطين.

واختتم حديثه: «تحية لكل أحرار العالم الذين يملؤون الشوارع، ويمارسون الضغوط على حكوماتهم وزعمائهم؛ للتوقف عن دعم العدوان ووضع حد لجرائم الاحتلال في غزة، والتحية لجبهات المقاومة الساخنة التي تسهم في هذه المعركة على طريق التوازن الاستراتيجي المطلوب الضاغط على العدو، سنبقى على العهد صامدين متمسكين بحقنا متشبثين بأرضنا ومقاومتنا وان نصر الله لقريب».