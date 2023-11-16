 إصابة 7 إسرائيليين في إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق بمدينة القدس - بوابة الشروق
الخميس 16 نوفمبر 2023 10:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 7 إسرائيليين في إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق بمدينة القدس

هديل هلال
نشر في: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 10:21 ص

أفادت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بإصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في القدس.

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى «مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار، برصاص قوات الأمن العاملة عند الحاجز».

ولفتت إلى أن «منفذي العملية وصلوا بسيارة إسرائيلية إلى المعبر وفتحوا النار على القوات الموجودة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج».

وأعلنت عن «إغلاق الطريق أمام حركة السيارات لحين الانتهاء من معالجة مكان الحادث»

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك