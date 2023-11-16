إصابة 7 إسرائيليين في إطلاق النار قرب حاجز الأنفاق بمدينة القدس

أفادت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بإصابة 7 إسرائيليين بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق في القدس.
وأشارت عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى «مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار، برصاص قوات الأمن العاملة عند الحاجز».
ولفتت إلى أن «منفذي العملية وصلوا بسيارة إسرائيلية إلى المعبر وفتحوا النار على القوات الموجودة، الأمر الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج».
وأعلنت عن «إغلاق الطريق أمام حركة السيارات لحين الانتهاء من معالجة مكان الحادث»