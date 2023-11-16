روسيا تنتقد موقف بعض الدول في مجلس الأمن تجاه وقف إطلاق النار في غزة

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انتقد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي موقف الدول في مجلس الأمن الدولي التي "لم يكن لديها ما يكفي من العزم" لتأييد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بوليانسكي في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الأربعاء: "طرحنا تعديلا على مشروع القرار بشأن هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف العمليات القتالية".

وأضاف: "للأسف لم يكن لدى جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي ما يكفي من العزم لتأييده".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الأربعاء قرارا حول قطاع غزة، ينص على فترات هدنة إنسانية لدخول المساعدات لسكان القطاع.

وتم تبني مشروع القرار بأغلبية الأصوات مع امتناع كل من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

واقترحت روسيا تعديلا، تضمن الدعوة إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف العمليات القتالية، لكن مجلس الأمن رفضها بسبب موقف بعض الدول الغربية.